Yakalanan 512 gram esrar şüphelisi serbest kaldı

Eskişehir’de polis ekiplerini gördükten sonra aracında 512 gram esrar maddesini attığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eskişehir’de Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan polis noktasına gelmeden bir aracın dönmesi polis ekiplerini şüphelendirdi. Bunun üzerine takibe alınarak, durdurulan araçtan bir poşetin atıldığı görüldü. Poşet içinden 512 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan Sezer T. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin aracında, üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan Sezer T., adliyeye sevke edildi.

“Uyuşturucu maddeyi araçtan ben atmadım”

Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli Sezer T., “Ben uyuşturucu maddesini araçtan atmadım. Kullanmamda. Araçta benden başka kimse yoktu. Tespit edilen uyuşturucu madde bana ait değildir. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Şüphelinin avukatı Cem Duman ise, müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek, şu savunmayı yaptı:

“Uygulama noktası ile müvekkilimin yakalandığı yer arasında 300350 metre kadar mesafe var. Araçta, üstünde ve evde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmamıştır. Bundan dolayı serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin tutuklanması talebiyle şüpheliyi mahkemeye sevk etti. 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli burada ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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