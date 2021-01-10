Başkan Kurt: “Sendika konusunda tarafsızız”

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyede yetkili sendika konusunda tarafsız olduklarını dile getirdi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı 'Olağan Meclis Toplantısı' Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında yapıldı. Toplantının yapıldığı nikah Salonu, toplantı öncesinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Meclis toplantısına gelenler HES Kodları kontrol edilerek ve ateşi ölçülerek salona alındı. Meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı ya da ilgili komisyonlara havale edildi.



“Bu dedikoduları kabul etmiyorum”

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce belediyedeki sendikalaşmaya çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, “Şubat ayında bir yetki tespiti gerçekleştirilecek. O nedenle de sendikalar arasında bir yarış var. Gayet doğaldır. İdare olarak tarafsız olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar var. Sendikaların da bu konuda bana ısrarla açıklama yap diye bir kamuoyu baskısı yaratmaya kalkmasının bir anlamı yok. Biz yedi yıldır, Odunpazarı Belediyesi’nde hiç kimseye hiçbir konuda düşünce özgürlüğü, demokratik katılım anlamında baskı yapmadık. Hiç kimseyi de işten çıkarmadık. Aksine böyle diyorlar, şöyle diyorlar bu dedikoduları kabul etmiyorum. Ben solcu, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak, işçilerin örgütlenme özgürlüğünü, hak arama özgürlüğünü sonuna kadar savunuyorum. Bu konuda bir tereddüttü olan varsa başka yerlere baksın. Biz işçilerin sendikalaşmasıyla ilgili sadece iş barışı ve çalışma huzuru konusunda titizlik içerisinde oluruz” diye konuştu.

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