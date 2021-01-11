Eskişehirspor, devre arası kampı için Antalya’ya hareket etti

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20202021 sezonu devre arası kamp programına Antalya'da devam edecek.

Eskişehirspor, kamp programı kapsamında bu sabah Vali Hanefi Demirkol Tesislerinden Antalya’ya hareket etti. Siyahkırmızılılarda kamp kadrosunda bulunan 33 oyuncunun dün yapılan korona virüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı. Tedavileri devam eden takım kaptanı Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Doğukan Ünal ve Muhammet Yahya Akbulut kamp kafilesine dahil edilmedi.



EsEs’in devre arası kamp kafilesi şu şekilde;

“Ekrem Kılıçarslan, Melih Ağa, Cengiz Alp Köseer, Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Balaban, Erdal Akdari, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş, Bilal Ceylan, Alperen Kocabaş, Mehmet Özcan, Hasan Ulaş Uygur, Tolga Yakut, Furgan Polat, Berkay Tanır, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Onurhan Uyanık, Talha Erdoğan, Hamed Sholaja, Sunday Alimi, Kaan Gül, Göktuğ Kaan Ünüvar, İbrahim Halil Öner, Onur Arı, Selman Çiftkanatlı, Emir Yıldız, Sezgin Çolpan, Yiğit Utku Gök, Uğurcan Semizoğlu, Eray Ertorun, Melih Nezir, Arda Okumuş”

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