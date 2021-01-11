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Bu yöntemle kalp ameliyatı sonrası gündelik hayata dönüş hızlanıyor Minimal invaziv yöntemi kalp ameliyatı ağrılarını azaltıyor Minimal invaziv yöntemle göğüs kafesi açılmadan başarılı kalp ameliyatı Doç Dr. Cengiz Ovalı: “12 saat sonra hastamızı makinelerden ayırdık”

İHA

Bu yöntemle kalp ameliyatı sonrası gündelik hayata dönüş hızlanıyor Minimal invaziv yöntemi kalp ameliyatı ağrılarını azaltıyor Minimal invaziv yöntemle göğüs kafesi açılmadan başarılı kalp ameliyatı Doç Dr. Cengiz Ovalı: “12 saat sonra hastamızı makinelerden ayırdık”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan kalp kapakçığı değişimi operasyonunda “minimal invaziv” yöntemi, ameliyat sonrası ağrıları en aza indirerek hastaların gündelik hayata dönüşünü hızlandırıyor.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Ovalı ve ekibi, Eskişehir’de bir ilke imza attı. Ovalı ve ekibi gerçekleştirdiği kalp ameliyatında halk arasında iman tahtası olarak bilinen göğüs kemiğini (sternum) 3540 santimetre kesmek yerine ameliyatta minimal invaziv yöntemini kullandı. Ekip, 56 yaşındaki Cafer Aytekin’in meme hizasından açılan 5 santimetrelik bir kesikle iki adet kalp kapakçığı değiştirdi. 12 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından Doç. Dr. Cengiz Ovalı bu yöntemle yapılan ameliyatlarda hastaların ağrılarının çok az olduğunu ve kısa süre içerisinde toparlanarak günlük aktivitelerine dönebildiklerini belirtti.

“12 saat sonra hastamızı yoğun bakımdan servise çıkardık”
Doç. Dr. Cengiz Ovalı, göğüs kafesi açılmadan minimal invaziv yöntemle hastanın aort ve mitral kalp kapakçıklarının değiştirildiğini söyledi. Bu yöntemle ameliyat olan hastaların normal yaşamına geri dönmesinin çok hızlı ve sorunsuz olduğunu ifade eden Ovalı, “Yoğun bakımda yaklaşık 3 saat sonra hastamızı makinelerden ayırdık, 6 saat sonra yürüttük. Yoğun bakımda her türlü hareketi yapabilir pozisyondaydı. İstediği pozisyonda yatabiliyordu. Ameliyat sırasında hiçbir kemik kesilmediği için ağrı son derecede az oldu. Böylelikle hasta çok kısa süre içerisinde toparladı ve 12 saat sonra servise çıkardık. Bu ameliyatlar sırasında ileri teknoloji ürünü kamera sistemleri ve son derece özelleşmiş cerrahi aletler kullanılmaktadır. Operasyon mini kesilerle gerçekleştiği ve göğüs kemiği kesilmediği için hastaların çok daha az ağrısı oluyor, hastalar ilk günden itibaren istediği gibi yan yatabiliyor. Ayağa kalkma ve normal fiziksel aktivitelerine kavuşmaları çok daha kolay ve hızlı oluyor. Bu sayede işlerine ve sosyal yaşama çok daha kısa sürelerde dönebiliyorlar” diye konuştu.

“Günde 20 kilometre hiç durmadan yürüyebilirim”
Nefes darlığı, çarpıntı ve ağrı şikayetleriyle hastaneye gelen Cafer Aytekin, operasyonun ardından kendisini yeniden sağlıklı hissettiğini belirtti. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Aytekin, “Operasyon gayet güzel geçti. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Kalp kapakçıklarımda bozulma olmuş. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Günde 20 kilometre hiç durmadan yürüyebilirim. Aynı zamanda da koşabilirim. Tekrardan operasyona katılan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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