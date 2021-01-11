Eskişehir ve Kütahya'daki okullarda İstiklal Marşı töreni düzenlendi



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR-KÜTAHYA,(DHA)ESKİŞEHİR ve Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği okullarda bayrak töreni düzenlenerek, İstiklal Marşı okundu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan bayrak töreni ve İstiklal Marşı'nın bu sabah yapılması çağrısı üzerine Eskişehir'de Adalet İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cırıt, Eskişehir'de 400 okulda tören yapıldığını ifade ederek, "Bu yıl İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı. TBMM'de de bu yıl İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy tarafından Şubat ayında yazılmaya başlandı, 1 Mart'ta meclise geldi, 12 Mart'ta da TBMM'de bağımsızlığımızın sembolü ve bağımsızlık savaşında da çok büyük bir etkisi olan, manifesto saydığımız İstiklal Marşımız kabul edildi. Hem bunun anlam ve önemi bizim için çok önemli, hem de biliyorsunuz Covid-19 döneminde okullarımız kapalı. Öğretmen arkadaşlarımız okullarına haftada 1 gün geliyorlar. Bunun yanında öğrencilerimize EBA'dan ders veriliyor. Okulların açılması ile alakalı bir özlem var. Her Pazartesi okullarımızı İstiklal Marşı ile açardık, Cuma günleri de yine İstiklal Marşı ile okullarımız tatile girerdi. Bu özlemi gidermek için böyle bir program düzenlendi" dedi.KÜTAHYA'DA DA TÖREN DÜZENLENDİKütahya´da Linyit Ortaokulu'nda düzenlenen törene ise, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit´in yanı sıra okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törende saygı duruşunun ardından Türk Bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerine kavuşmayı dört gezle beklediklerini belirterek, "Bugün Türkiye genelinde tüm okullarımızda olduğu gibi Kütahya ilimizdeki bütün okullarımızda coşku ile İstiklal Marşımızı söyledik. İçinde yaşadığımız bu salgın günlerinde uzun süredir İstiklal Marşı törenleri yapılamıyordu. İnşallah önümüzdeki günlerde bütün öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizle birlikte coşkulu bir biçimde İstiklal Marşı törenlerini okullarımızda yapmayı ve öğrencilerimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ

2021-01-11 11:59:18



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