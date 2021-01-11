Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

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Eskişehir'de korona virüs (Covid19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 164 kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 411 Ocak'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 164 kişiye 509 bin 730 lira idari para cezası uygulandı.

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