İstiklal Marşını coşku ile okudular

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de okullarda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay İstiklal Marşı’nın okunması ile ilgili yaptığı açıklamada, her hafta coşkuyla öğrenciler il birlikte okunan İstiklal Marşının, salgın koşulları nedeniyle bir süredir okunamadığını hatırlattı. Turinay, “Milli Eğitim Bakanlığımızın kararı ile 11 Ocak Pazartesi saat 10.00 da İstiklal Marşı'mızı okuma kararı alınması sebebiyle, okulumuzda biz de idarecilerimiz ve personelimizle birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Bu coşkuya öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz canlı dersleri başında EBA’dan ekran başında katılırken, dersi olmayan öğrencilerimiz velilerimiz ile birlikte balkonlardan ellerinde bayraklarla ve bulundukları yerden katıldılar" dedi.

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