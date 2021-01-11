Online satranç eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği online satranç eğitimleri 80 öğrencinin katılımı ile sürüyor.

1 Kasım 2020 tarihinde başlayan online satranç eğitimleri de zoom platformu üzerinden sürüyor. Lichess programından da yararlanılan eğitimlere 712 yaş arası 80 öğrenci katılıyor. Eğitimler, haftanın 5 günü olmak üzere çocukların satranç seviyelerine göre oluşturulan farklı gruplarla devam ediyor. Başlangıç seviyesi gruplar, satranç taşlarının hareketleri ve matların çeşitleri ile programını sürdürüyor. Diğer seviye gruplarımız ise savunma hareketleri ve açılış taktikleri konuları ile programına devam ediyor. Hafta sonları çocuklar arasında online müsabakalar düzenleniyor ve bu sayede çocukların satranç becerilerinin geliştirilmesi ve ileride yapılacak turnuvalar için deneyim kazanmaları sağlanıyor.

Eğitimlere katılan çocuklar da satranç öğrendikleri için mutlu olduklarını belirterek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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