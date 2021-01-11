Online satranç eğitimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Online satranç eğitimleri sürüyor

İHA

Online satranç eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği online satranç eğitimleri 80 öğrencinin katılımı ile sürüyor.
1 Kasım 2020 tarihinde başlayan online satranç eğitimleri de zoom platformu üzerinden sürüyor. Lichess programından da yararlanılan eğitimlere 712 yaş arası 80 öğrenci katılıyor. Eğitimler, haftanın 5 günü olmak üzere çocukların satranç seviyelerine göre oluşturulan farklı gruplarla devam ediyor. Başlangıç seviyesi gruplar, satranç taşlarının hareketleri ve matların çeşitleri ile programını sürdürüyor. Diğer seviye gruplarımız ise savunma hareketleri ve açılış taktikleri konuları ile programına devam ediyor. Hafta sonları çocuklar arasında online müsabakalar düzenleniyor ve bu sayede çocukların satranç becerilerinin geliştirilmesi ve ileride yapılacak turnuvalar için deneyim kazanmaları sağlanıyor.
Eğitimlere katılan çocuklar da satranç öğrendikleri için mutlu olduklarını belirterek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odunpazarı’ndan gençler için işaret dili atölyesi
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan gençler için işaret dili atölyesi
İstiklal Marşını coşku ile okudular
YEREL HABERLER İstiklal Marşını coşku ile okudular
Menopozun sadece kadınları ilgilendirdiği günler geride kaldı Menopoz sürecinde 3 kadından biri duygusal değişim yaşıyor
YEREL HABERLER Menopozun sadece kadınları ilgilendirdiği günler ...
Eskişehir´de imalathaneye çevrilen 3 evde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de imalathaneye çevrilen 3 evde 168 kilo ...
Kaçak sigara imalathanelerine polis baskını
YEREL HABERLER Kaçak sigara imalathanelerine polis baskını
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Eskişehir ve Kütahya'daki okullarda İstiklal Marşı töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya'daki okullarda İstiklal Marşı ...
Minik Başak, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Minik Başak, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu
Vedalara ve kavuşmalara sahne olan otogarlar boş kaldı
YEREL HABERLER Vedalara ve kavuşmalara sahne olan otogarlar boş ...
Bu yöntemle kalp ameliyatı sonrası gündelik hayata dönüş hızlanıyor Minimal invaziv yöntemi kalp ameliyatı ağrılarını azaltıyor Minimal invaziv yöntemle göğüs kafesi açılmadan başarılı kalp ameliyatı Doç Dr. Cengiz Ovalı: “12 saat sonra hastamızı makinelerden ayırdık”
YEREL HABERLER Bu yöntemle kalp ameliyatı sonrası gündelik hayata ...
Eskişehirspor, devre arası kampı için Antalya’ya hareket etti
YEREL HABERLER Eskişehirspor, devre arası kampı için Antalya’ya ...
Kapora dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis 250 TL kapora alarak dolandıran şahıs 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı
YEREL HABERLER Kapora dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis 250 TL ...
Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı
Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını ...
Havacılar'dan 112 Acil'e ziyaret
YEREL HABERLER Havacılar'dan 112 Acil'e ziyaret
Üreticilere finansman desteği
YEREL HABERLER Üreticilere finansman desteği
Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"
YEREL HABERLER Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"
Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir'in güçlü bir sanayisi ve OSB’si var”
YEREL HABERLER Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir'in güçlü bir sanayisi ...
Uyuşturucu operasyonların 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonların 4 gözaltı
Kazım Kurt'tan '10 Ocak' mesajı
YEREL HABERLER Kazım Kurt'tan '10 Ocak' mesajı
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
Başkan Kurt: “Sendika konusunda tarafsızız”
YEREL HABERLER Başkan Kurt: “Sendika konusunda tarafsızız”