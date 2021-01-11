TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesinden Ataç’a ziyaret

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesinin müdür yardımcıları ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren eğitim kurumlarının idarecileriyle olan temaslarını sürdürüyor.

Son olarak TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesinin müdür yardımcıları Gülcan Seçilmiş ve Fahri Akça ile öğretmen Betül Sönmez, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Eğitim üzerine sohbetin gerçekleştirildiği ziyarette misafirleri Ataç’a belediye tarafından okul bahçesinde yapılan düzenlemelerden ve eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekerek, misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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