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Pandemiden bunalan insanlar kırsala kaçınca nalburların satışları arttı Köyde ev kurup doğayla buluşmak isteyenler hırdavat piyasasını hareketlendirdi

İHA

Pandemiden bunalan insanlar kırsala kaçınca nalburların satışları arttı Köyde ev kurup doğayla buluşmak isteyenler hırdavat piyasasını hareketlendirdi

Pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle bunalan insanlar, kırsal bölgelerde kendilerine yaşam alanları oluşturmaya başlayınca nalburların satışlarında yüzde yetmişlere varan bir artış gerçekleşti.
Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır çeşitli kısıtlamalara uymak zorunda kalan vatandaşlar, çareyi kırsal kesimlerde yeni yaşam alanları kurmak ve bahçıvanlık gibi hobiler edinmekte buldu. Pandemi sürecinin sebep olduğu bunalımdan uzaklaşıp doğanın içinde vakit geçirmek isteyenler, şehirlerden kaçmaya başladı. Bu nedenle kırsal yaşamda sıkça ihtiyaç duyulan çapa, kürek, ip, hortum gibi pek çok araç ve gerece olan talep büyük oranlarda arttı. 24 yıldır Eskişehir’de nalbur olarak esnaflık yapan Semih Kılıçaltan, bu süreçte kendi sektöründe yaşanan genel durumu ve nalburların işlerinin ne oranda arttığını anlattı.
“Herkes şehir dışına, köylere kaçmaya başladı”
Pek çok sektörün ciddi problemler yaşadığı pandemi döneminde işlerinin yükselişte olduğunu belirten nalbur esnafı durumdan memnun. Bu süreçte halkın çok bunaldığını ve bu mutsuzluktan kurtulmak için çıkış yolları aradığını ifade eden Semih Kılıçaltan, “Pandemiden dolayı insanlar sokağa çıkamıyor, alışveriş yapmakta zorluk yaşıyor. Virüsün neden olduğu koşullar insanlara psikolojik bir baskı yapıyor. Şehir yaşamından kurtulma şansı olanlar kırsala kaçmaya yeltendi. Bu da bizim işlerimizi çok güzel oranlarda arttırdı. Bu artıştan tabii ki çok memnunuz. Diğer esnaflar bu dönemde çok sıkıntı çekiyor. Böyle bir zamanda sektörümüzün hareketli olması bizi elbette mutlu ediyor. Restoran, otel, kıraathane gibi pek çok iş grubunun zorluk içinde olduğunu biliyoruz. Biz ise şanslıyız diyebilirim, Allah bereket versin. Fiyatlar da arttı fakat bir malzemeye ihtiyaç duyan kişi üçe beşe bakmadan alışverişini yapıyor” diyerek durumu anlattı.
“Maddi durumu pek iyi olmayanlar basit bir baraka yapıp oraya gidiyor”
Kırsal kesimlerde yeni bir yaşam alanı oluşturmanın pek ucuz bir şey olmadığını aktaran Kılıçaltan, bütçesi düşük olan vatandaşların hiç değilse demir profil ve yeşil alçıpan ile bir baraka yapıp oraya gittiğini aktardı. Çevresinde bulunan birçok tanıdığının şehir dışına, köylere ve arsalara kaçmaya başladığını söyleyen emektar nalbur, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Gençlerden ziyade emekliler ve ekonomik durumunu belirli bir seviyeye getirebilmiş insanlar bununla uğraşıyor. Çoğunlukla kırk yaş üzeri kesimin bunu yaptığını söyleyebilirim. Fakat düşük bütçeyle bir baraka yapıp şehir hayatından uzaklaşabilenler de var. Çapa, kürek, bel sapı, inşaatta ve köylerde kullanılabilecek araç ve gereçlerin satışında yüzde altmış ila yetmiş arasında bir artış var. Keser, ip, hortum, bahçıvanlık ekipmanları gibi malzemeler çok satılıyor. Benim bile imkânım olsa en azından hafta sonları gitmeyi düşünürüm.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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