MHP'den Eskişehir OSB’ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsmail Candemir, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette MHP İl Başkan Yardımcısı Fatih Dizikaya ve MHP Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Eyyüp Yılmaz yanı sıra Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar yer aldı.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir, pandemiden dolayı 2020 yılının ülke ve şehir açısından zor geçtiğini ancak gelecek adına ümitli olduklarını belirtti. Parti olarak şehrin gelişimi ve kalkınması için her zaman Eskişehirli sanayicilerin yanında olduklarını dile getiren Candemir, “MHP olarak sanayide üretimin devam etmesi için gerekli tüm desteği vermeye hazırız” dedi. Candemir, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Küpeli ve yönetimine de teşekkürlerini iletti.

Ziyarete ilişkin Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Candemir ve ekibine 2021 yılında planlanan ve yürütülecek olan yeni çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi. 2020 yılında yatırım rekoru kırdıklarını dile getiren Başkan Küpeli, elde edilen başarıyı 2021 yılında da sürdürmek istediklerini ifade etti. Eskişehir OSB’nin sadece bugünü ve yarını değil gelecek 50 yılını planladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin gelecek 50 yıl içerisinde neye ihtiyacı olacak hep bu amaçla düşünüyor, çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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