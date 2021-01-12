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Eskişehir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoföre 15 yıla kadar hapis cezası istendi

İHA

Eskişehir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoföre 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Eskişehir’de geçen yıl ağustos ayında meydana gelen 2 fabrika işçisinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede otobüs şoförü Mehmet İlik hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Eskişehir’de geçen yıl 28 Ağustos’ta fabrika işçilerini taşıyan 26 S 0283 plakalı otobüs, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yönlendirme panosuna çarparak devrildi. Kazada 2 fabrika işçisi Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) hayatını kaybetti. Otobüste bulunan diğer 12 işçi de yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü Mehmet İlik (28) gözaltına alındı. Otobüs şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli Tıp “sürücü hatası” dedi
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi kazaya ilişkin yaptığı incelemenin raporunda, otobüs sürücüsü Mehmet İlik’in asli kusurlu olduğunu belirledi. Raporda, “Kazanın oluşumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı ile sürücünün asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir” ibaresine yer verildi.

2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin raporların incelenmesinin ardından Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralanan 12 kişiden 5’inin şikayetçi olduğu belirtildi. Tutuklu sanık Mehmet İlik hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Mehmet İlik’in Mart ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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