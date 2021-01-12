Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı

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ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.G. hakkında `yağma´ suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ö.G., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi´nde Ş.V. ve Ö.G.´yi yakaladı. Şüphelilerden Ş.V.´nin uyuşturucu sattığı, Ö.G.´nin ise kullanıcı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1,34 gram metamfetamin, 0,02 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.V., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

11 YILLIK KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

`Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak´ suçundan gözaltına alınan Ö.G.´nin hakkında ise yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-12 17:47:38



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