Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı

ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.G. hakkında `yağma´ suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ö.G., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi´nde Ş.V. ve Ö.G.´yi yakaladı. Şüphelilerden Ş.V.´nin uyuşturucu sattığı, Ö.G.´nin ise kullanıcı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1,34 gram metamfetamin, 0,02 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.V., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
11 YILLIK KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI
`Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak´ suçundan gözaltına alınan Ö.G.´nin hakkında ise yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-01-12 17:47:38
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