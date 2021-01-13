Planlı gebelik ile pek çok sorun önlenebilir Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız: "Planlı bir gebelik ile hamilelik süresince karşılaşılabilecek pek çok sorunun önüne geçilebilir"

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız, planlı bir gebelik ile hamilelik süresince karşılaşılabilecek pek çok sorunun önüne geçilebileceğini belirtti.

Sağlıklı bir gebelik için annenin de sağlıklı olması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Kulaksız, “Doğum planlaması yapılırken öncelikle anne adayının kronik hastalıklarının bilinmesi bunlarla ilgili gerekli tedavilerin yapılması gerekir” şeklinde konuştu.

Planlı gebelik için en az 3 ay öncesinde bir kadın doğum uzmanı ile görüşülmesini öneren Kulaksız, gebelik öncesi yapılması gereken testleri, “Doktorunuzun yapacağı ayrıntılı anamnez ve genel muayene ile gebelik açısından riskleriniz tespit edilir. Tansiyon ve kilonuz ölçülür. Pelvik ultrason ile rahim ve yumurtalık yapınız incelenir. Jinekolojik muayene ve smear testi yapılır. Tam kan testi (Hemogram). Kan grubu tayini (Sizin ve eşinizin). Tam idrar testi. Açlık kan şekeri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri. Kanama profili (Kanama ve pıhtılaşma zamanları, APTT, PTT, fibrinojen).Hepatit B, Hepatit C, AIDS testleri. TSH Guatr testi. TORCH testi Toxoplazma, Rubella, CMV, Herpes enfeksiyonları araştırılır. Tekrarlayan düşük hikayeniz varsa genetik inceleme yapılır. Kızamıkçık çok önemli, mutlaka hastanın daha önce kızamıkçık geçirmiş olması gerekiyor, geçirmediyse aşı yapıyoruz.” şeklinde sıraladı.



FOLİK ASİT TAKVİYESİ

Bu süreçte takviye edici gıdalarla ilgi yalnızca folik asit takviyesi önerdiklerini ifade eden Op. Dr. Anıl Kulaksız, “Bunun gebelikten 3 ay önce başlanmasını öneriyoruz, bu da gebelikte bel açıklığı probleminin oluşması riskini ciddi anlamda azaltıyor, bunun dışında diğer vitamin desteklerini sağlıklı bireyler için gebelik öncesinde sadece değerlerinde eksiklik varsa takviye ihtiyacı olan kişilere verilir” şeklinde konuştu.

“Fazla kilolardan mümkün olduğu oranda kurtulmak da yine sağlıklı gebelik için önemlidir” diye konuşan Op. Dr. Kulaksız, “Sağlıklı ve dengeli beslenmeye geçilmeli, varsa zararlı alışkanlıklar bırakılmalıdır. Moral ve motivasyon yüksek tutulmalı, düzenli olarak hafif egzersizler yapılmalı ve en az günde 8 saat uyumaya gayret edilmelidir” dedi.

ANNE STRESTEN UZAK DURMALI

Stres ve endişeden uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Kulaksız, “Gebeliğe karar verdikten sonra gebelik oluşumunun ilk aylarda olmaması anne adayını strese sokmamalıdır. 35 yaş öncesi anne adayları için korumasız ilişkiye rağmen 1 sene gebe kalınmazsa, 35 yaşından sonra ise 6 ay gebe kalınmazsa o zaman olabilecek sorunlara ilişkin testler yapılarak, tedavilere başlıyoruz. Anne adayının adet döngüsünün 1020 günü arası gün aşırı ilişkiye girilmesini öneririz” diye konuştu.

DIŞ GEBELİK KONTROL EDİLMELİ

Gebeliğin başlangıcında dış gebelik dışlanana ve gebeliğin rahim içinde olduğu tespit edilene kadar kadın doğum uzmanı ile görüşülmesinin önemini vurgulayan Op. Dr. Anıl Kulaksız, “Tüm bunlar değerlendirildikten ve gerekli tedaviler uygulandıktan sonra gerçekleşen gebelik ile hem anne hem de bebek için çok daha sağlıklı süreç gelişecektir” dedi.

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