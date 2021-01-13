70 yıllık çekmeceler dekoratif ürünlere dönüştürülüyor Atıl ahşapları yeni nesille buluşturuyor Resim Öğretmeni Mehtap Karapınar: “Hazır satın almaktan ziyade eskileri yeniye dönüştürmeyi istiyoruz”

Kullanılmayan eski çekmeceleri değerlendirerek dekoratif ürünler tasarlayan Mehtap Karapınar, 70 yıllık ahşaplara tekrardan hayat veriyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde resim öğretmenliği yapan Mehtap Karapınar, eski masalardan topladığı çekmeceleri işleyerek dekoratif ürünler yapıyor. Yaklaşık 70 yıllık maziye sahip olan bu ahşaplardan; tepsi, sehpa ve anahtarlık olmak üzere birçok eşya tasarlıyor. Eski çekmecelerin yeni ürünlere dönüştürmesinin mutluluk verdiğini söyleyen Karapınar, kullandığı ahşapların manevi değeri olduğunu vurguladı.

“Ahşap üzerine dekoratif ürünler tasarladım”

Eski dönemlerde kullanılan ahşapları yeni nesille buluşturmak istediğini belirten Mehtap Karapınar, geri dönüştürülen ürünlerin manevi anlamda çok değerli olduğunu söyledi. Dekoratif ürünlerin genellikle kadınlar tarafından tercih edildiğinin altını çizen Karapınar, “Eski masalardan bulduğumuz çekmeceleri değerlendirmeyi düşündüm. Bununla ilgili çalışmalar yaparak onları geri dönüştürme kararı aldım. Ahşap üzerine dekoratif ürünler tasarladım. Eski çekmecelerden yaptığım; puf, kahve köşelikleri, balkon sehpası, anahtarlık ve tepsi gibi ürünlerimiz var. Bunlar hep eski ahşaplardan yapılıyor. En az 6070 yıllık kullanılmayan tahtaları bularak onları geri kazandırdık. Böylelikle manevi değeri çok oldu. Hazır satın almaktan ziyade eskiyi yeniye dönüştürmeyi istiyoruz. Zaten okulumuzun da vizyonu bu. Kullanılmış ama sonradan unutulmuş olan çekmece tahtalarını alıp yapılandırdık. Dekoratif ürün haline getirdik. Bunları daha çok kadınlar satın alıyor. Çok eski çekmece ve ahşapları bulup değerlendiriyorum ki yeniden kullanılabilsin. 6070 yıllık çekmeceler olduğu için geçmişini bilemiyorum. Bunlar gerçek anlamda tahta diyebiliriz. Geri dönüşüme değer manevi şeyler oldukları için güzel oldu” ifadelerini kullandı.

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