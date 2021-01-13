Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgınıyla birlikte bitki çaylarına olan ilgi artınca ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya yükseldi.

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı. Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, "Ebegümecinin virüs sebebi ile popülaritesi arttı. Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım. Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır" dedi.

TÜRKİYE, AVRUPA'DA BİRİNCİ

Endemik bitki türlerinin üretimi açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özkılıç, "Ebegümecinin yanı sıra kekik yağı satışları da bu dönemde arttı. Fakat saf kekik yağı olması lazım. Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine hammadde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU

2021-01-13 10:37:36



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