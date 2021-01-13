Eskişehir´e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Bu sabah başlayan kar yağışıyla Odunpazarı ilçesine bağlı kentin yüksek kesimlerinde yer alan Çankaya, Yenikent, Vadişehir Mahalleleri beyaza büründü. Kent merkezinde ise kısa süre yağmur etkili oldu.

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir´de bugün ve yarın hava sıcaklığı en yüksek 8, en düşük 1 derece olacak.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-01-13 11:31:23



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