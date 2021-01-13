Eskişehir Sanayi Odası ve Halkbank arasında protokol imzalandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Halkbank arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı. Oda üyelerine salgın sürecinde finansman imkânı sağlayacak protokol ile satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkânıyla ödeme esnekliği sunulacak.

Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak işbirliklerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Halkbank ile bir protokol imzalıyoruz. Bu sayede üyelerimiz özel vade ve finansal avantajlara sahip olacak” dedi.

Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı hakkında bilgi veren Halkbank Bölge Koordinatörü Yücel Örnek ise protokolün Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri noktasında katkı sağlayacağını belirtti. Örnek, protokol ile alımsatım işlemlerinin Halkbank garantörlüğünde gerçekleştirileceğini ve esnek vade ile taksit imkânları bulunduğunu belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleşen imza törenine ayrıca Bölge Pazarlama Bölüm Müdürü Serkan Durgut, Bölge Krediler Tahsis Bölge Müdürü Murat Temur, Bölge Bireysel Krediler Bölüm Müdürü Aykut Biltekin, Sanayi Sitesi Şube Müdürü Şule Şahin, Müşteri ilişkileri yetkilisi Nurçin Sezer Gözde katıldı.

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