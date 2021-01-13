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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı’ndan engelli derneklerine ziyaret

İHA

Odunpazarı’ndan engelli derneklerine ziyaret

Odunpazarı Belediyesi, engelli dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Engelli derneklerini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, dernek yöneticileri ile sorunları hakkında konuştu, onlara Odunpazarı Belediyesi’nin 2021 yılı takvimlerinden takdim etti.
Odunpazarı Belediyesi, düzenli olarak engelli dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Engelli derneklerini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli, dernek yöneticileri ile buluştu. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunları hakkında dernek yöneticileri ile sohbet eden personel, COVİD19 (koronavirüs) salgını döneminde yaşadıkları problemler hakkında notlar aldı. Dernek yöneticilerinin şikayet ve taleplerini de dinleyen personel, notlar alarak, ilgili birimleri bilgilendirdi.
Odunpazarı Belediyesi’nin engelli dernekleri ile irtibat halinde olmaya devam edeceğini belirten Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli, engelli derneklerine verdikleri desteğin devam edeceğini kaydetti. Dernek yöneticilerinin yeni yılını da kutlayan personel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un selamlarını ileterek Odunpazarı Belediyesi’nin 2021 yılı takvimlerini takdim etti.

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