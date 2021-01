ESOGÜ’de 50’nci yıla özel başarı belgeleri takdim töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) 50’nci yılını kutladığı 2020 yılının ardından ESOGÜ Rektörlüğü tarafından 50’nci yıla özel başarı belgeleri takdim töreni gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite olarak temel hedeflerinin sürdürülebilir bir ekonomi ve toplum için ArGe’yi güçlü kılmak olduğunu kaydetti. “Gelecekte bir inovasyon üniversitesi olarak anılmak istiyoruz.” diyen Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir’in ve Türkiye’nin teknolojik gelişmelerinin en ön safhasında yer almak için çalıştıklarını ifade etti. Şenocak, bu hedefler doğrultusunda akademisyenlik mesleğinin tüm gereklerini yerine getiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi bilim insanlarına teşekkürlerini sundu. Covid19 pandemisi sürecinde büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, tüm sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Üniversite öğretim üyeleri arasından en yüksek hIndex’e (atıf göstergesi) sahip olan Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, MühendislikMimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Bekir Topçu ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Akar “50. Yıl Akademik Başarı Belgesi”ne layık görüldü.

Törende Covid19 küresel salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları da unutulmadı. Pandemi ile mücadelenin her aşamasında görev alan, klinik ve laboratuvar hizmeti veren tüm sağlık çalışanları adına ESOGÜ Tıp Fakültesindeki her anabilim dalından bir öğretim görevlisine anabilim dallarını temsilen “50. Yıl Üstün Hizmet Belgesi” verilirken, araştırma görevlileri ile hemşireler ve yardımcı sağlık personeli adına da “50. Yıl Üstün Hizmet Belgesi” takdim edildi.

“2020 Yılı Başarı Belgeleri” ise “Q Index Dergilerde En Fazla Yayın Yapan Akademisyen”, “Tüm Araştırma Alanlarında ISI Dergilerinde Makale Türünde En Fazla Atıf Alan Akademisyen”, “Tüm Araştırma Alanlarında ISI Dergilerinde Makale Türünde En Fazla Yayın Yapan Akademisyen” kategorilerinde verildi.

Törende Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden PLOS (The Public Library of Science) Biology Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan tüm isimlere de ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak teşekkür belgesi takdim etti.

Törene ESOGÜ Senatosu ve ödül alan öğretim üyelerinin yanı sıra Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitelerinden öğretim üyeleri katıldı.

