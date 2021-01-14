71 Evler’den Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti

71 Evler Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, mahalle sakinleri ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret ederek, Hızırer Sokak üzerinde kurulması planlanan pazar için teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi’nin 8 Ocak’ta gerçekleşen meclisinde 71 Evler Mahallesi’nde kurulacak Pazar yeri ilgili bir madde oy birliği ile kabul edilerek, meclisten geçmişti. Söz konusu maddeye göre geçici olarak Hızırer Sokak üzerinde Açangüller Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Bilgün Sokak ile kesişimine kadar olan alana pazar günleri, pazar kurulabilecek. Bu duruma çok sevinen 71 Evler Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, mahalle sakinleri ile Başkan Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, Gaznepoğlu ve mahalle sakinleri Başkan Kurt’a teşekkürlerini iletti.

71 Evlerde Pazar kurulmamasının kendilerini zor duruma düşürdüğünü belirten Gaznepoğlu, 71 Evler’de Pazar kurulmadığı için mahallelinin Emek Mahallesi’nde kurulan pazara gitmek zorunda kaldığını anlattı. Cuma günü gerçekleşen belediye meclisinde alınan kararla artık mahallelerinde de pazar kurulacağını kaydeden Gaznepoğlu, mahalleliye verdiği sözü yerine getirdiği için Kazım Kurt’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Gaznepoğlu ve mahalle sakinlerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi’nin halkçı ve katılımcı bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti. 71 Evler Pazar yeri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Kurt, çalışmalar tamamlandığında 71 Evler Mahallesi’ne pazar günleri pazar kurulabileceğini söyledi.

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