Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Keleşer Kırka'da "Yarınlarımızın inşasında bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere, tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz"

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde faaliyet gösteren Kırka Bor İşletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dünyanın en büyük bor rezervine ait Kırka Bor İşletmesi tesislerine gelen Keleşer, burada, Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten tarafından karşılandı. Daha sonra memur personel ile Covid 19 önlemleri alınarak hazırlanan kahvaltıda bir araya gelen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, Eti Maden Kırka Bor işletmesindeki tüm yönetici ve çalışanlarının gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Pandemi surecinde yapılan çalışmalardan bahseden Keleşer, "Yaptıkları başarılı çalışmalarında destekçisi olamaya devam edeceğiz. Tüm üretim çalışmalarımızda, önce insan, önce sağlık, önce çevre ve verimliliği önceleyerek projelerimizi geliştireceğiz. Yarınlarımızın inşasında, bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. Tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz" diye belirtti.

İşletme içi teknik bir gezi gerçekleştiren ve tüm memur işçi personelle ilgilenen Keleşer’e Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Özgür Saç, Genel Müdür Yardımcısı Abdülaziz Ünal, Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, daire başkanları, diğer işletme müdürleri ve Kırka Bor İşletmesi teknik ve idari müdür yardımcıları eşlik etti.

Bor İşletmesi hakkında bilgiler alan Başkan Keleşer’e İşletme Müdürü Ayten tarafından ziyaret anısına Kırka yöresine ait Zili kilimi hediye edildi.

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