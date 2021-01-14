HSK'nın kararına Arslan ailesi itiraz edecek



Hakan TÜRKTANAli Naki ERDOĞAN/ ESKİŞEHİR (DHA)HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Eskişehir´de boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan´ın ailesi ile avukatlarının şikayeti üzerine yaptığı inceleme sonunda, aile mahkemesi hakimi hakkında `soruşturmaya gerek yoktur´ kararı verdi. Arslan ailesinin avukatları, karara tepki göstererek, itiraz edeceklerini bildirdi.

Eskişehir´de boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan´ın cinayetten önce verdiği 23 dilekçeye rağmen korunamadığını iddia eden avukatlar, HSK´ya başvurarak aile mahkemesi hakimi hakkında şikayette bulundu. HSK yaptığı inceleme sonunda hakim hakkında `soruşturmaya gerek yok´ kararı verildi. HSK Genel Sekreterliği'nin karar yazısında, "İddianın sübut bulmadığı anlaşıldığından soruşturma evrakının işlemden kaldırılmasına karar verildiği hususları bilgilerinize sunulur" denildi.

BABASI VE AVUKATLARI TEPKİ GÖSTERDİ

HSK´nın kararına Ayşe Tuba Arslan´ın babası Serdar Arslan ile avukatları tepki gösterdi. Eskişehir Barosu önünde açıklama yapan avukat Heval Karasu, kadınlar olarak Ayşe Tuba Arslan'ın mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Karasu, "Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla Ayşe Tuba Arslan´a defalarca tehdit ve saldırıda bulunan Yalçın Özalpay hakkında, etkin ve caydırıcı tedbir kararı almayan, tedbir ve uzaklaştırma kararlarını ihlal etmesi sonrasında zorlama hapsi uygulamayan hakim hakkındaki soruşturma dosyası, işlemden kaldırıldı. Ayşe Tuba davası avukatları olarak HSK´nın hakim hakkında verdiği `işlemden kaldırma kararı´na itiraz edeceğiz. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne başvurularımızı yapacağız" dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan da 1 yıl boyunca 23 kez şikayet başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Bir sene devamlı şikayet ettik. En sonunda şikayetlerden netice alamadık, bıktık. Katile eğer ufak bir cezai müeyyide uygulansa ya da elektronik kelepçe takılsaydı bugünkü şartlar değişirdi. Bundan sonra ocaklar sönmesin. Yalvarıyorum, çocuklar yetim kalmasın. 23 dosyanın birinden netice alsaydık kızım hayatta olabilirdi. Kamu görevlileri hakkında şikayetim devam ediyor. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasına anne Meral Sondikme ile kadına şiddetle mücadele derneklerinin temsilcileri, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de katıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Ali Naki ERDOĞAN

2021-01-14 17:28:47



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