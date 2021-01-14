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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğunu döven anneye velayet davası açan baba davadan feragat etti

İHA

Çocuğunu döven anneye velayet davası açan baba davadan feragat etti

Eskişehir’de anne Nazan Sezdi’nin çocuğunu sokak ortasında dövdüğü gerekçesiyle velayet davası açan baba Mevlüt Odabaş davadan feragat etti.
Eskişehir 4’üncü Aile Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında anne Nazan Sezdi ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Baba Mevlüt Odabaş ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti annenin sağlık durumu hakkında sunulan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunu ve çocuk hakkında ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık raporunu değerlendirdi.

ATK “anne velayet görevini yerine getirebilir” dedi
Mahkeme heyetine sunulan ATK raporunda, annenin velayet görevini yerine getirmesi için herhangi bir sağlık engelinin olmadığı belirtildi. Ayrıca raporda, “Kişide şuur ve harekat serbestisi ile görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek önem ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zeka geriliği tespit edilmediği, kendi hür iradesi istikametinde serbest olarak eylem ve işlemlere girişebileceği tıbbi kanaatine varıldı. Bu duruma göre Nazan Sezdi’nin halihazır durumu ile velayet görevini yerine getirebileceği oy birliğiyle mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.
Duruşmada davalı anne Nazan Sezdi’nin avukatı davanın reddini talep ederek, “Raporda aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Müvekkilimde duygu durumu bozukluğu vardır ancak çocuğuna bakma konusunda üzerine düşeni yapmaktadır. Dosya tekamül etmiştir, bu sebeple davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Anne Sezdi, avukatının beyanlarına katıldığını söyledi.
Mahkeme heyeti, baba Mevlüt Odabaş’ın celse arasında davadan feragat ettiğine dair dilekçe vermesini gerekçe göstererek davanın reddine karar verdi.

Ara kararda velayet anneye verilmişti
Eskişehir 4’üncü Aile Mahkemesinin 31 Aralık 2020’de verdiği arar kararda, İstanbul Adli Tıp Kurumunun bir önceki gün hazırladığı rapor dikkate alınarak çocuğun anne Nazan Sezdi’ye teslim edilmesine hükmedildi.

Olay
Eskişehir’de yaşayan Nazan Sezdi, geçen yıl 19 Temmuz’da İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde oğlunu dövdü. Trafiğe kapalı olan ve insan yoğunluğunun bulunduğu caddede durumu görenler anneye tepki gösterip polise haber verdi. Polis ekipleri harekete geçerek anneyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Anne Nazan Sezdi hakkında oğluna yönelik 21 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Çocuk ise savcılık talimatıyla devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi. Bunun üzerine Sezdi’nin boşanmış olduğu eşi ve çocuğunun babası Mevlüt Odabaş avukatı aracılığıyla oğlu için velayet davası açtı.

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