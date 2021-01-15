Eskişehir beyaza büründü

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de kent merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Eskişehir´de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti, kısa sürede beyaza bürüdü. Güne kar yağışıyla uyanan Eskişehirliler, bol bol fotoğraf çekip kar yağışının keyfini çıkardı. Belediye ekipleri ise kaldırımlarda temizlik çalışması yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnaflar ise işyerlerinin önlerini temizledi. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği Eskişehir´de kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklı sürecek. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-01-15 11:15:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.