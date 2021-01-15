Kar küreme ekiplerinin kış mesaisi

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Sabah saatlerinden itibaren beyaza bürünen EskişehirKütahya karayolunda kar küreme ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Eskişehir'i beyaza bürüdü. Kent merkezinin yanı sıra EskişehirKütahya karayolunda da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı kar küreme ekipleri karla mücadeleye başladı. Yollarda tuzlama ve küreme çalışması yapan ekiplerin mesaisi sürüyor.

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