Kar üzerinde Cuma namazı kılındı

Eskişehir’de gece başlayıp öğlene kadar etkisi sürdüren ve birçok alanı kaplayan kara rağmen vatandaşlar sosyal mesafeyi gözeterek soğuk zemin üzerinde Cuma namazını kıldı.

Eskişehir’de uzun süredir beklenen kar nihayet yağmaya başladı. Vatandaşlar cuma gününe bembeyaz bir görüntüyle uyandı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre hissedilen hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ve kara rağmen Cuma namazını aksatmayan ve birçok cami gibi Reşadiye Camii'ni dolduran onlarca vatandaş, ıslak zemin üzerine serdiği seccade ve karton üstünde ibadetlerini yerine getirdi. Namaz sonrası bir hayırsever tarafından vatandaşlara tatlı dağıtıldı.



“Soğuk havanın etkisi olamadı”

Cuma namazını kar üzerinde kılan tatlı ustası Murat Tepe, ibadet ederken hiçbir şeyin bahane olmayacağından bahsederken eski kalabalık namazları özlediğini ifade etti. Tepe; “Cuma namazı için soğuk havanın etkisi olamadı. Çünkü Allah’a ibadette hiçbir şey engel olmaz. Bir şekilde namazımızı icra ettik, Allah kabul etsin. Lokmamızı dağıttık hayır için. Hemen hemen her Cuma burada lokma dağıtılır. Hayırseverler lokma dağıtmak için bize müracaat ediyor, biz de dağıtıyoruz. O sıkı cemaati özledik, namazın önemi çok büyük. Bu durum Allahu Teâlâ’nın bir sınavı, inşallah bu da geçer” diye konuştu.



"Allah’ım inşallah insanların günahlarını da temizler"

Namazını dışarda kılan vatandaşlardan olan Hakan Beydemir de, soğuğa ve salgına rağmen cemaatin ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek, “İnsanların imanları olduğu için Cuma namazlarını da, vakit namazlarını da aksatmaz. Allah’ım her yeri karla temizlediği gibi inşallah insanların günahlarını da temizler. Ben saat 12.45’te geldim, yer bulamadım. Allah razı olsun herkesten. Şükür halimize, soğukta, sıcakta fark etmez nerde kıldığımızın bir önemi yok. Allah kabul etsin yeter.” diye belirtti.

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