Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gece Yenibağlar Mahallesi’ndeki bir sokakta iki şahıs uyuşturucu alışverişi için buluştukları sırada yakalandı. Kullanıcı şahsın avuç içinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu satışı yapan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 4,12 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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