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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cep telefonu ile tabletlere dezenfektan dökmek arızaya neden oluyor

DHA

Cep telefonu ile tabletlere dezenfektan dökmek arızaya neden oluyor


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)CEP telefonu ile tabletlerin dezenfektan ve kolonya dökülerek temizlenmesi arızaya neden oluyor. Cep telefonu tamircisi Ahmet Özel, günde 5-10 kez sıvı teması olan telefonların arıza yaptığını belirterek, "Cihazların üzerine dezenfektan ve kolonya döktüğümüz zaman sıvı temasına neden olur. Dezenfektanı bir peçeteye döküp, telefonu silmemiz yeterli" dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında akşam ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları cep telefonu ile tablet kullanım sürelerini artırdı. Bununla birlikte cep telefonu ve tabletlere uygulanan temizlik yöntemleri cihazlarda arızaya neden oluyor.
Cep telefonu tamircisi Ahmet Özel, sıvı teması ve fazla şarjdan kaynaklanan arızaların son zamanlarda arttığını söyledi. Cep telefonu ve tabletlerin üzerine kolonya ve dezenfektan dökülmesinin cihazlara büyük zarar verdiğini ifade eden Özel, "Telefon ve tabletlerin üzerine dezenfektan ve kolonyayı kesinlikle dökmememiz gerekiyor. Cihazların üzerine dezenfektan ve kolonya döktüğümüz zaman sıvı temasına neden olur. Dezenfektanı bir peçeteye döküp, arkasını ve kenarlarını silmemiz yeterli olur. Günde 510 adet sıvı temaslı arıza yapmış cep telefonu ve tablet geliyor. Ya üzerine kolonya dökmüş ya da dezenfektan sıkmış. Dezenfektanı doğrudan telefonun üzerine döktüğünde o sıvı telefonun içine her türlü girer" dedi.
`3 BİN LİRAYA KADAR MASRAF ÇIKIYOR´
Tüm telefonların su geçirebilir olduğunu anlatan Özel, "Üzerine hiçbir şey dökmeyin. Dezenfektan içerisindeki madde alkol bazlı olduğu için telefonun içine girdiğinde ekrana zarar veriyor. Aynı zamanda bataryasını da bozuyor. Sıvı teması nedeniyle arızalanan cep telefonu ya da tabletlerin tamiri için 500 lira ile 3 bin lira arasında masraf çıkabiliyor. Kısıtlamalar nedeniyle insanlar evlerinde uzun zaman geçiriyor. Evde kaldıkları süre uzun olunca cep telefonu ve tabletleri ile çok fazla vakit geçiriyorlar. EBA'dan dolayı telefonlar çocukların elinde. Çok kullanımdan dolayı şarj soketini kıran çok oluyor" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-01-16 10:16:38

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