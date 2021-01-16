ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Alpu Karayolu'nun 42´nci kilometresinde meydana geldi. Yasin G. yönetimindeki 26 BA 723 plakalı ticari araç, önünde giden Ekrem K. yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. Traktör, ikiye bölündü.
Yaralanan sürücüler Yasin G. ve Ekrem K., ihbar üzerine gelen ambulansla Alpu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Ekrem K., daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ticari araç sürücüsü Yasin G. ise Jandarma Komutanlığı´ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-01-16 11:33:51
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