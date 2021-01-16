Milli sporcu adayları kar kış dinlemeden çalışıyorlar

Eskişehir Bisiklet Takımı (Esbike) çatısı altında kendilerini geliştirerek milli sporcu adayı olan gençler, pandemi sürecinde meydana gelen tüm engellere rağmen çalışmaya devam ediyor.

Esbike ekibi, antrenör ve milli sporcular olan Eda Konuk ve Gökay Konuk’un eşliğinde, kar kış dinlemeden kendilerini geliştirmek için çalışıyorlar. Esbike çatısı altında toplanan bisikletçiler, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemi sürecinde var olan imkanlar çerçevesinde hem evden hem de doğada etkinliklere devam ediyor. Hafta içi bulduğu ilk fırsatta çalışmak için yola çıkan ekip karda, kışta pedal çeviriyor. Salgın sürecinde hafta sonları uygulanan kısıtlama sebebiyle doğada yapmaları gereken çalışmaları yapamayan ekip, akıllı cihazlar üzerinden yarışma ve antrenman yaparak yabancı rakiplere karşı hazırlanıyorlar.



"Kısıtlamalara rağmen Milli Sporcu yetiştiriyoruz"

Esbike Kaptanı ve Milli Sporcu Gökay Konuk, pandemi sürecinde yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuk, "Pandemi herkes gibi bizim çalışmalarımıza da olumsuz etkiledi. Kısıtlamalar bizi çok engelliyor. Daha önce hafta sonları ders olmadığı zaman doğada gençlere antrenman yaptırabiliyorduk. Ancak hafta sonu yasaklarıyla gençlerin dersleri nedeniyle spora ayrılan vakit azalıyor. Buna rağmen sporcularımız azimle çalışmalara vakit ayırarak gelişim gösteriyorlar. Bizler de antrenör olarak milli takım adayı sporcularımızı yetiştiriyoruz. Hafta sonları antrenmanlarımız da artık online ortamda devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle kendi imkanlarımızla edindiğimiz akıllı cihazlar sayesinde online olarak tüm ülkelerin katılımıyla yarışma ve antrenman yapma olanağı sağlıyoruz. Sporcularımız kendilerini yabancı rakipleriyle online ortamda kıyaslayabiliyorlar. Bunun haricinde doğada koşu ve kondisyona yönelik faaliyetlerle her gün güçlenerek 2021 sezonuna iyi çalışarak hazırlanıyoruz. Tek amacımız pandemi süreci bittiğinde performansımızı kaybetmeden yarışlara katılmaktır" diye aktardı.

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