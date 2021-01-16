Sokak hayvanlarının su ve maması dondu Sıcakların düşmesiyle hayvanların yiyecek ve içecekleri buz tuttu

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile binlikte sokak hayvanları için kaplarla bırakılan su ve mamalar dondu.

Eskişehir’de dünkü kar yağışı ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların özellikle gece sıfırın altına düşmesiyle beraber sokak hayvanları için kulube önlerine, sokak köşelerine bırakılan su ve mamalar buz kesti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi, sokak hayvanlarının beslenme açısından zorlukları beraberinde getirdi. Hayvanların soğuklardan korunmaları için yapılan kulübelerin ise boş olması dikkatlerden kaçmadı.

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