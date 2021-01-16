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Soğuk hava ve kısıtlamalar caddeleri sessizliğe bürüdü Eskişehirliler kısıtlamaya riayet ediyor

İHA

Soğuk hava ve kısıtlamalar caddeleri sessizliğe bürüdü Eskişehirliler kısıtlamaya riayet ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehir halkı büyük oranda riayet ediyor.
Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Eskişehir’in cadde ve sokakları boş kaldı. İzin kâğıtlarıyla işe giden vatandaşların haricinde, Eskişehir halkının evlerinde kalarak kurallara uyduğu gözlendi. Normal günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı 2 Eylül Caddesi ve Adalar Bölgesi, kısıtlama gününde sessizliğe büründü.

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