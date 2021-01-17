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Yasağa rağmen kendilerini sokağa atan vatandaşlar doyasıya eğlendi Vatandaş Tuğba Öztürk: "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk"

İHA

Yasağa rağmen kendilerini sokağa atan vatandaşlar doyasıya eğlendi Vatandaş Tuğba Öztürk: "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk"

Eskişehir’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kendilerini dışarıya atan vatandaşlar uzun zaman sonra doyasıya eğlendi.
Eskişehir’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Uzun süredir beklenen kar yağışını gören vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak evlerinin önüne ve sokaklara çıktı. Özellikle çocukların kar ile oyunu renkli görüntülere neden oldu. Kardan adamların yapıldığı gecede yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar yanlarında getirdikleri poşetlerle kayarak dakikalarca eğlendi. Korona virüs sebebiyle aylardır etkinlik yapamayan vatandaşların kar yağışı sonrasında eğlenmesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde eğlenen vatandaşları ise polis ekipleri uyararak evlerine girmelerini istedi. Bir süre eğlenen Eskişehirli vatandaşlar ardından evlerine döndü. Vatandaşların kar ile oynadığı sırada maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi ise dikkat çekti.

“Kısıtlamalar dâhilinde karın tadını çıkarıyoruz”
Karın tadını 3 yaşındaki kızlarıyla evlerinin önün de çıkaran Sunay ve Tuğba Öztürk çifti, sokağa çıkma kısıtlamasını delmeden karın tadını çıkamaya çalıştıklarını dile getirdi. Tuğba Öztürk; “Uzun zamandır bekliyoruz, Eskişehir olarak biraz geç kaldık kar yağışına. Sokağa çıkma yasağı olduğu için en azından evimizin önünde ailecek vakit geçirmek istedik. Kahvemizi aldık biraz kartopu oynayalım dedik, kızımız var üç yaşında o da çok sevinçli” diye düşüncelerini aktardı.
Tuğba Öztürk’ün eşi olan Sunay Öztürk ise bir an önce kıstlamaların bitmesini ve özgürce kar topu oynamayı temenni etti. Sunay Öztürk; “Mahallemiz yüksekte olduğu için yazları güzel kışları ise daha güzel oluyor mahallemizi seviyoruz, havası temiz. Karın inşallah devamı gelir kısa sürmez. Pandemi nedeniyle biraz sıkıntılı oluyor dışarı çıkmak, kısa sürede bitmesini ümit ediyoruz. Kısıtlamalar dâhilinde karın tadını çıkarıyoruz” dedi.
Karın tadını çıkaranlar kadar kara rağmen mesai başında olanlarda karla ilgili görüşlerini aktardı. Taksicilik yapan Uğur Toprak, kardan dolayı araç kullanmanın zorlaştığını ve müşterilerin hız konusunda anlayışlı olmalarını istedi. Toprak, “Çankaya’da nöbet tutuyoruz. İşlerimiz eskisi gibi değil durgun, insanlar evde olduğu için. Kardan dolayı trafikte yavaş gidiyoruz, buzlanma oluyor. Hava şartları bizi zorluyoruz biz de önlemimizi alıyoruz. Müşterilerimiz bize zaman tanırlarsa yavaş yavaş gideriz. Hem onun için hem bizim için iyi olur. Biz de can taşıyoruz, bizim de ailemiz var” diye konuştu.
Bir fırında ekmek taşımakla görevli olan Mustafa Güneş ise, karın işlerini zorlaştırdığını ama yağanın bereket olduğunu ifade etti. Güneş ; “Ekmek dağıttığımız için kar bizi olumsuz etkiliyor ama bereket tabii ki de, olmazsa ekmeğimiz de olmaz. İşlerimizi zorlaştırdı ama bu durum bizi mutlu etti. Zincir taktım önlemimi aldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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