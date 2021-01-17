Bikini fitness yarışmasına hazırlanan Tilbe'nin hedefi milli takıma girebilmek



Tilbe Meyra Ezim: Yarışmalara aç kalarak hazırlanıyoruz

"Bu spora Türkiye'de fazla önem verilmiyor"Hakan TÜRKTAN Caner AKSU / ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehir'de fitness antrenörlüğü yapan Tilbe Meyra Ezim (23), Eylül ayında yapılması planlanan bikini fitness yarışmasına aç kalarak hazırlanıyor. Pandemi dolayısıyla daha önce ertelenen yarışmanın Türkiye'de fazla bilinmediğine dikkat çeken Ezim, "Estetik çok önemli. Vücut geliştirme sporuna göre hafif idmanlar yapıyoruz. Fakat beslenme şartlarımız çok zor. Aç kalıyoruz ve düşük kalorili gıdalarla besleniyoruz. Yarışma doğru beslenme kurallarına göre yapılıyor" dedi.Eskişehir'de yaşayan fitness antrenörü ve aynı zamanda profesyonel sporcu olan Tilbe Meyra Ezim, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Eylül ayında düzenlenecek olan bikini fitness yarışmasına hazırlanıyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle Eylül ayında yapılması gereken yarışmanın iptal olması nedeniyle katılamadığını söyleyen Ezim, "Bu yarışma Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 kez düzenleniyor. Ben vücut geliştirme kategorisinde değil, bikini fitness kategorisinde yarışacağım. Pandemi nedeniyle yarışmanın mart ayında yapılamayacağını düşünüyorum. Yapılsa dahi kendi sağlığım için de eylül ayındaki yarışmaya katılmaya karar verdim. Bikini fitness, çok fazla kas kütlesi koymadan, daha sade, bikini vücudu dediğimiz bir vücut ortaya koymak. Hakemler tarafından verilen puanlarla milli takıma seçiliyoruz. Hedefim, milli takıma seçilip, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

"YARIŞMALARA AÇ KALARAK HAZIRLANIYORUZ"

Yarışma için yapılan antrenmanların yanı sıra beslenmenin de çok önemli olduğunu belirten Ezim, spor salonunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yarışma için çok fazla aç kalıp çok az kalorilerle beslendiğini anlatan Ezim, "Ben bu spora 8 yıl önce başladım. Tabii ki daha önce bu kadar ağır sporlarla değil, daha hafif olan pilates, stretching ve koşularla başladım. Sonra bu bir aşka dönüştü. Yaklaşık 2 yıldır yarışmayı düşünüyordum ama kendime güvenemiyordum. Geçen yıl bir arkadaşımın yarışmaya katılmasıyla böyle bir atılımda bulundum ve antrenmanlara başladım. Antrenmanlarımız biraz ağır. Vücut geliştirme sporuna göre biraz daha hafif idmanlar yapıyoruz ama beslenmelerimiz çok sert. Çok fazla aç kalıyoruz ve çok az kalorilerle besleniyoruz. Yarışma hazırlığının tamamı beslenme diyebilirim" şeklinde konuştu.

"BU SPORA TÜRKİYE'DE FAZLA ÖNEM VERİLMİYOR"

Bikini fitness yarışmalarında kadınların bel inceliğinden duruşuna kadar bir çok özelliğe dikkat edildiğini belirten Tilbe Meyra Ezim, "Türkiye'de bu spora çok fazla önem verilmiyor. Yarışma olarak da baktığınız zaman da daha özenilen yarışmaların yurt dışında yapıldığını görüyoruz. Ama yavaş yavaş bunun düzeleceğine inanıyorum. Gençler daha fazla katıldıkça ülkenin ufku da genişleyecektir. Yarışmalarda tamamen estetiğe dikkat ediliyor. Kadınlarda özellikle bel inceliğine ve kalçaya dikkat edilir. Vücut geliştirme kategorisindeki arkadaşlarımız da daha çok omuz, sırt ve bacak genişliğine dikkat edilir. Onların bikinileri biraz daha farklıdır. Vücutlarında göstermek istedikleri yerler daha çok açıktır. Wellness dediğimiz bir bölüm daha var onda da iri olmalısınız. Anatomik olarak da bacak ve kalça kısmınızın geniş olması gerekir. Zaten vücut yapınıza göre kategorilere ayrılır ve ona göre yarışmaya girilir" dedi.

BİKİNİ FİTNESS NEDİR?

Feminen görüntüyü koruyarak kasları geliştirmenin amaçlandığı bir spor dalı olan Bikini Fitness'ta, puan verilirken duruş, kendine güven, yüz ifadesi ve bedenini en iyi şekilde sunmanın kriterlerini göz önünde bulunduruluyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Spor salonunda antrenman görüntüleri

-Tilbe Meyra Ezim´in açıklamaları

-Spor aletleri ile çalışması

-Ağırlıkla antrenman yapması

-Genel görüntülerDHA-Magazin Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN Caner AKSU

2021-01-17 12:52:06



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