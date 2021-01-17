Nazım Hikmet şarkılar ile anılacak

Tepebaşı Belediyesi’nin pandemi döneminden önemli ölçüde etkilenen müzisyenlere destek olmak amacı ile düzenlediği online konser programları, Nazım Hikmet’in doğum yıl dönümüne özel konser ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde ekonomik açıdan zor zamanlar yaşayan müzisyenleri desteklerken, vatandaşlar için de anlamlı online konserler gerçekleştirecek. Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği iş birliğinde #HayatBirMüzik sloganı ile gerçekleştirilecek konserlerin ilki ünlü şair anısına gerçekleştirildi. Türk şiirinin büyük şairlerinden Nazım Hikmet’in 119. doğum yıl dönümüne özel konser, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından yayınlanacak.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç konsere ilişkin, “Müzisyen arkadaşlarımızla güzel bir iş birliği yaptık. 33 kişiden oluşan müzisyenlerimiz üç grup halinde konser verecekler. Onları biz kayda alacağız ve yayınlarını yapacağız. Konserlerimizin ilkini de büyük usta Nazım Hikmet’in 119. doğum yıl dönümünde yapacağız. Tüm müzikseverleri bu müzik şölenini kaçırmamaya ve online konserimizi keyifle izlemeye davet ediyorum” dedi.

Programda birbirinden özel eserleri icra eden müzisyenler ile Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Mustafa Demir de pandemi döneminde kendilerine desteği esirgemeyen Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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