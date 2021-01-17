Tepebaşı'nda ekiplerin kar ile mücadelesi

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kentte etkisini artıran kar yağışı ile birlikte, küreme ve tuzlama çalışmalarını hızlandırdı.
Kentte etkili olan yağış ile birlikte, 3 vardiya ile mesai sürdüren ekipler, küreme ve tuzlama yapıyor. Deneyimli personel kar ve buz ile mücadele kapsamında; 2 adet kepçe, 7 adet beko loder küreyici, 6 adet bobcat, 2 adet greyder ve 3 tuzlama aracı ile görev yapıyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Vatandaşlar, mahallelerinde yapılan kar ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların 7/24 devam edeceğini belirtiyor. Tepebaşı sakinleri, kar ile mücadele kapsamındaki görüş ve taleplerini, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi’ne bildirebiliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.