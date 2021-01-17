Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)

KAR, GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU
Eskişehir´de akşam başlayan ve gece yarısından sonra etkisini arttıran kar yağışı, aralıkla sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte, kar yağışı güzel manzaralar da oluşturdu. Özellikle içerisinde Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Esminyatürk, Masal Şatosu ve korsan geminin de bulunduğu Sazova Parkı´nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kanlıkavak Parkı´nda dolaşmaya çıkanlar ise kar manzarasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir´de gün boyu aralıkla sürecek olan kar yağışı, hafta başı ile birlikte etkisini kaybederek yerini mevsim normallerinin altındaki seyreden soğuk havaya bırakacak.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-01-17 15:51:41
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