Soğuk havalarda sokak hayvanları unutulmadı Yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar beslendi

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Eskişehir’de, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları birçok kurum, kuruluş ve hayvanseverler tarafından besleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ve bazı hayvanseverler tarafından sokakta yaşayan hayvanları besleme çalışmaları yapıldı. Özellikle kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber sahipsiz hayvanlar yiyecek bulmakta zorlandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, kırsal ve kent merkezinde bulunan birçok alana mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı.

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