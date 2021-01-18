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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük esnaf da e-ticarete yöneliyor

İHA

Küçük esnaf da e-ticarete yöneliyor

Pandemi döneminde uygulanan sokak kısıtlamaları ve insanların kalabalıklara karışmak istememesi birçok alanda internetten alışverişi arttırırken, küçük esnafın da dahil olduğu eticaret ağı gün geçtikçe büyüyor.
Satışları azalan küçük esnaf da eticarete yönelerek bir çıkış kapısı arıyor. Eskişehir Radyo ve Elektronik Teknisyenleri Odası’ndan alınan verilere göre 1 Ocak 2020’de Eskişehir’de eticaret ile uğraşan 21 üye sayısı 71’e ulaşmış durumda.

“Ticaretin artık kuralları değişti”
Eskişehir’de 20 yıldır bebe ve çocuk giyim üzerine ticaret yapan Ömer Kadiroğlu de eticarete yönelen esnaf arasında yer alıyor. Kadiroğlu, “Pandemi başlangıcıyla birlikte eticarete yöneldik. Ticaretin artık kuralları değişti. Eticaretin kaçınılmaz bir yol olduğunu gördük. Mecburen girmek zorunda kaldık. İşlerden memnunuz. Eticaretin zorunluluk olduğunu kavramış durumdayız. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz diye çaba gösteriyoruz” dedi.

“İnsanların alışveriş kültürü değişti”
Eticaretin zorluklarından bahseden Ömer Kadiroğlu, “Genelde çalışılan eticaret platformlarında kesintiler çok fazla. Eticarette müşterinin ve bağlı bulunduğumuz platformun keyfiyeti söz konusu. Platform komisyonları, gereksiz ürün alıp iade eden müşteriler eticaretin bizi yoran kısımlarıdır. İnsanların alışveriş kültürü değiştiği için biz de eticarete sürüklendik ve para kazanabilmek için başka çaremiz kalmadı. Bir dönem cadde mağazaları vardı, AVM’lere yöneldi yoğunluk. Şuanda da tamamen internet üzerinden yapılan alışverişlerde yoğunluk var. Cadde mağazası olarak ticaret yapmaya devam etmek gerçekten çok zorlaştı. Bir noktadan sonra eticarete yönelmek zorunda kaldığımızı fark ettik. Geç de olsa bir yerden başlamak gerekiyor mutlaka” ifadelerini kullandı.

“Bizimde en büyük sıkıntımız sermaye eksiği oluyor”
"Ticaretin ana kuralı sermayedir" diyerek sözlerine başlayan Kadiroğlu, “Bizim de en büyük sıkıntımız sermaye eksiği oluyor. Talep oluşturup ürünleri satıyoruz, fakat aynı ürünlerin devamını getirebilmek ve talepleri devamlı karşılayabilmek bir noktadan sonra sorun haline geliyor. Biz de sonuçta küçük esnafız ve sermaye konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ticaretin altın kuralı olan sermaye bizi yoruyor. Sermayen olduğu kadar ticarette kendine yer bulabiliyorsun” dedi.

“Eticaretin avantajı sirkülasyon”
Eticaretin avantajlarından bahseden Ömer Kadiroğlu, “Eticarette sirkülasyon gibi bir avantajımız var. Güncel ürünler olduğu süre sirkülasyon oluşuyor. Ne kadar çok yeni ürün getirebilirsen güncel ürünleri yakalayabiliyorsun. Sürekli olarak üzerine ne koyabiliriz nasıl daha fazla internetten alışveriş yapan kitleye ulaşırız diye farklı arayışlar içerisine giriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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