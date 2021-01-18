Kısıtlamayı ihlal eden 196 kişiye 619 bin 25 lira idari para cezası

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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Eskişehir'de, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 196 kişiye 619 bin 25 lira idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 1118 Ocak'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 196 kişiye toplam 619 bin 25 lira ceza uygulandı.

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