Serkan Can Zengin’den derslere katılamayan öğrencilerle ilgili açıklama; "Öğrencilerin sadece derse katılımı değil, ne kadar emek harcadığı ve çaba gösterdiği de değerlendirilmeli"

Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, karne notu değerlendirmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, internet bağlantısı ve bilgisayar yetersizliği gibi çeşitli sebeplerden mağdur olan öğrencilerin durumlarına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların geçerli olacağı duyurulmuştu. Yeni yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Serkan Can Zengin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sadece derse katılımın değerlendirilmemesi, öğrencilerin ne kadar emek harcadığı ve çaba gösterdiğinin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



“Derslere erişimde sorun yaşayan öğrenciler unutulmamalı”

Zengin, yüz yüze eğitimin yapılamadığı mevcut pandemi döneminde öğrencilerin bir bölümünün dersleri sorusuz şekilde takip edebildiğini, ancak bir bölüm öğrencilerin de internet sorunu, bilgisayar eksikliği, evlerdeki ortam nedeniyle derslere katılım sağlayamadığına dikkat çekti. Serkan Can Zengin, “Bu nedenlerle öğretmenlerimizin sadece derse katılım ile not vermemesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.



“Öğrenciler motive edilmeli”

Serkan Can Zengin öğrencilerin motive edilmesi gerektiğin belirterek, “Ödevlerini yaptı mı? Derslerinden geri kalmamak için çaba sarf etti mi? Öğrencimiz belki internete bağlanamadı, derse girmedi ama açıp kendisi kitaplardan öğrenmeye çalıştı mı? Evin içindeki sorumluluklarını, davranışlarını ve aile içi tutumlarını yerine getirdi mi? Bunların hepsi düşünülerek not verilmesi, bu notların da cezalandırmak için değil motive etmek için verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

