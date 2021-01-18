Porsuk Çayı´na düştü, polis halatla kurtardı

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de Porsuk Çayı´na düşen Ayhan Çelik (40), polis ekiplerince kurtarma halatıyla sudan çıkartıldı. Sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen soğuk havada titreyen Çelik'i polisler, vatandaşların verdiği atkı ve giysiler ile ısıtmaya çalıştı.
Ayhan Çelik, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi Köprübaşı'nda, henüz bilinmeyen nedenle Porsuk Çayı'na düştü. Çelik´in suya düştüğünü görenler, polisi aradı. Kısa sürede Köprübaşı´na gelen polis ekipleri, kurtarma halatını suya attı. Ayhan Çelik de halatı beline bağladı. Çelik, çevredekilerin yardımıyla halat ile çekilerek, sudan çıkarıldı.
Sıfırın altında 8 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle üşüyen Çelik´e çevredekiler bere ve atkılarını verdi. Polis ekipleri de atkıları, Çelik´in ellerine sararak ısıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-01-18 13:21:56
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