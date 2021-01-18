Yol ve kaldırımlarda küreme ve tuzlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte, küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte buzlanmaya karşı çalışma sürdürüyor. 7/24 olmak üzere 3 vardiya ile mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına özverili biçimde çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, mahallelerinde yapılan kar ve buz ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların 7/24 devam edeceğini belirtiyor.

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