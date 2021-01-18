Trafikteki tartışma polisin gelmesiyle son buldu

Eskişehir’de trafikte yaşanan tartışma karakolda bitti

Edinilen bilgiye göre, trafikte tartışma yaşana iki şahıs birbirine hakaret etti. Sürücülerden M.İ. isimli şahıs, diğer sürücü A.G.’nin kendisine hakaret ettiğini ve aracı üzerine sürdüğünü, iki araç arasında sıkıştığını iddia ederek polisi çağırdı. İddiaları kabul etmeyen A.G., kendisine hakaret ettiğini ve aracıyla gitmek isterken M.İ.’nin yaya olarak önünü kestiğini belirtti.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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