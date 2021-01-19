Eskişehir’de termometreler -17’yi gördü

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Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Eskişehir’de gece saatlerinde termometreler17 dereceyi gösterdi.

Son yılların en soğuk kış mevsimin yaşandığı Eskişehir’de termometreler eksiyi gördü. Meteorolojik verilere göre kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü. Yolların ve kaldırımların buz tuttuğu Eskişehir’de soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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