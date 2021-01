Kar yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye `cansuyu´ oldu

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, buğday ve arpa eken çiftinin kuraklık endişesi, 3 gündür etkili olan kar yağışıyla son buldu. Metrekareye 10 kilogramdan fazla düşen yağışı `cansuyu´ olarak nitelendiren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Yağan kar ekili mahsulün adeta yorganı olmuş. Toprak donmuş, mahsul içinde oturuyor ve kar çok yavaş eriyecek. Kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler için bu yağışlar cansuyu oldu" dedi.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olan Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 600 bin dekara buğday, 1 milyon 100 dekara ise arpa ekimi yapıldı. Ancak mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle özellikle buğday tarlalarında tohumlar yağış göremediği için filizlenemedi. Geçen yıl dolu ve don olayları nedeniyle tarlasında yüzde 40 kadar zarar gören çiftçi, bu yıl da kuraklık nedeniyle büyük endişe yaşadı. Son 3 günde etkili olan kar yağışı ise çiftinin yüzünü güldürdü. Özellikle buğday tohumları yeniden filizlenmeye başlarken, çimlenerek boy attı.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, görülen yağışların tarlayı yorgan gibi kapladığını ve adeta cansuyu olduğunu söyledi. Kar yağışının kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Buluşan, "Bu yağışlar çiftçimiz için çok çok önemli. Kuraklık rüyalarımıza girdi diyebiliriz. Çünkü üreticinin en büyük sıkıntısı Ekim ayından önce yağmayan yağmur ve kar. Ekim ve Kasım aylarında ekmiş olduğumuz buğdaylar adeta toprağın altında oturur haldeydi. Patlamayan bir kısım tohumlarımız yok olmaya başlamıştı. Son 15 gündür tüm Türkiye olarak derin bir düşünceye dalmaya başlamıştık. Tabii biz bu susuzluğu Tepebaşı'nda daha fazla yaşadık. Yağış alan başka illerimiz mutlaka oldu. Kar yağışı çiftçilerimiz için çok önemli. Bu yağan kar adeta ekili mahsulün yorganı olmuş. Toprak donmuş, mahsul içinde oturuyor ve kar çok yavaş eriyecek. Gün yeli dediğimiz rüzgar yada hava sıcaklığı yüksek olmuş olsaydı, bu kar bir anda eriyip taban olan yerlere akıp gidecekti. Eğimli ya da yüksek olan yerlerde hiçbir şekilde kar ya da yağmur suyu durmayacaktı. Şu anda gördüğünüz gibi ovamızın her yeri adeta bembeyaz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olmasına rağmen güneş de çok güzel vuruyor. Hava tabii ki çok soğuk olacak, üşüyeceğiz ama bu bizim çok ihtiyacımız olan bir şey. Ne olursa olsun toprağın çalışması için bunların hepsini yaşamak zorundayız" dedi.

`TARLADAKİ BULAŞICISI HASTALIKLARI DA ENGELLEDİ´

Kar yağışının kuraklığı giderdiği gibi tarlalardaki bulaşıcı hastalıkları da engellediğini ifade eden Buluşan, şunları söyledi:

"Ben her zaman şunu söylerim, biz bu salgınla pandemi döneminde yeni tanıştık ama bizim ürünlerimizdeki salgın çok acayipti. Toprağın üzerinde bir gecede bulaşan hastalıklar vardı. Toprağımız temizlenecek. Şu don bu topraktaki mikrobu öldürecek. Virüs soğukta daha fazla dolaşıyor deniliyor ama, topraktaki virüs daha farklı. Bu toprak kar görmediği zaman, tarlayı sürdüğünde üzerindeki gübre dağılmadığı zaman biz bu topraktan verim alamıyorduk. Şu anda toprak çok güzel, donmuş durumda. İçindeki her türlü mikrobun öleceğini düşünüyoruz. Yeraltı sularımız çok çok önemli. Şu anki yağış bugün için yeterli. Ürünün şu zamanlardaki büyüme durumu için ve hava sıcaklığının eksiye düşüp karı eritmemesi için yeterli. Ama bizim yağmura ürün yetişinceye kadar, yeraltı su kaynaklarımız dolana kadar ihtiyacımız var."

`ÇİFTÇİLER BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞIYOR´

Yağışların ardından çiftçilerin yeni bir heyecanla işlerine yeniden yöneldiğini anlatan Buluşan, "Çiftçi arkadaşların sevinçleri bambaşka. Anlatması güç bir sevinç bu. Hani susadığı zaman insanın rüyasına girer ya su, aynı böyle bir şey. Çiftçimizin düşüncesi şuydu. `Ben bu tarlayı sulayamayacağım, bu tarlayı ektiğimde ürün alamayacağım. Tarlasını ekmekten vazgeçen üreticimiz vardı. Örneğin, tarlasına bu sene buğday arpa ekmemiş ama mısır veya ayçiçeği ekmeyi düşünüyor. Su olmadığı zamanlarda `Ben bu ürünü ekersem kar edemeyeceğim´ diye düşünen üreticimiz vardı. Şimdi onlarda yeniden bir heyecan doğdu" diye konuştu.

3 GÜNDE 10,5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre 3 günde metrekareye 10,5 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının hafta boyunda sıfırın altında 6 ile 14 derece arasında soğuk olacağı tahmin edilirken, Eskişehir Valiliği soğuk hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

