Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

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Eskişehir'de hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi buz tuttu. Eskişehir'de hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi buz tuttu. Kent sakinleri, cep telefonlarının kameralarıyla buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı. Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de hava sıcaklığı gün içinde en yüksek eksi 3 derecelerde olacak.Görüntü dökümü:

-Porsuk Çayı'ndan detaylar

-Buz tutan suda bağlı duran gezi tekneleri

-Köprü altındaki gondol

-Köprü üzerinde temizlik yapan görevli

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-01-19 10:24:46



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