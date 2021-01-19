Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehir'de Porsuk Çayı´nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü buz tuttu. Vatandaşlar, cep telefonları ile buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de gün içinde en yüksek eksi 3 derece olan hava sıcaklığı gece eksi 18 dereceye kadar düşecek. Kentte soğuk hava bir süre daha devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-01-19 10:32:58



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