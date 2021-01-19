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2020 yılında Eskişehir OSB’ye 42 yeni yatırım geldi EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli; "Son 10 yılın arsa tahsis rekorunu kırarak OSB’de 3 bin 300 kişiye iş imkânı sağlandı"

İHA

2020 yılında Eskişehir OSB’ye 42 yeni yatırım geldi EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli; "Son 10 yılın arsa tahsis rekorunu kırarak OSB’de 3 bin 300 kişiye iş imkânı sağlandı"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2020 yılında son 10 yılın arsa tahsis rekorunu kırarak, OSB’de 3 bin 300 kişiye iş imkânı sağlayacak 42 yeni sanayi yatırımı için arsa tahsis ettiklerini açıkladı.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli 2020 yılında pandemiye ve zorlu ekonomik ortama rağmen Eskişehir OSB Yönetiminin büyük gayret ve çabaları sonucunda, çok sayıda yeni yatırımcının Eskişehir OSB’yi tercih ettiğini belirtti. 2020 yılını yeni yatırımlar açısından çok verimli bir yıl olarak geçirdiklerini ifade eden Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’nin mükemmel ve eksiksiz alt yapısının gerek yabancı sermayeli yatırımcılar gerekse de ülkemizdeki yatırımcılar açısından bölgenin çok cazip bir yatırım merkezi haline geldiğini söyledi.

Küpeli: 2020 yılında rekor kırdık
2020 yılında 42 yeni yatırımcıya toplam 888 bin metrekarelik yer tahsis ettiklerini söyleyen Başkan Nadir Küpeli, “Çalışmalarımızın sonucu geçtiğimiz yıl çok iyi bir şekilde gördük. Dünya ve Türkiye’de pandemi koşulları olmasına rağmen, kriz ortamını fırsata çevirdik ve çok sayıda yeni yatırımcıyı Eskişehir’e kazandırdık. Netleşen rakamlara göre 2020 yılında Eskişehir OSB’den 42 yeni yatırımcıya toplam 888 bin metrekarelik yer tahsis ettik. Bu rakam ile yıllık bazda son 10 yılın arsa tahsis ve alan rekoru kırdık. Tahsis ettiğimiz bu alanın büyüklüğü tam 124 tane futbol sahasına karşılık geliyor. Söz konusu 42 tesisin yatırımı tamamlanıp çalışmaya başladığında ortalama 3 bin 300 kişiye yeni iş imkânı sağlayacak. Eskişehir’de sanayi sektörü, halen en fazla yeni iş sahası ortaya çıkaran ve insanlara iş imkânı sağlayan sektör konumunda. 2020 yılında pandemi koşullarında gece gündüz demeden Eskişehir OSB yönetimi ve personelimiz hep birlikte görevimizin başında olduk. Bu dönemde yeni sanayi yatırımlarını Eskişehir’imize kazandırmak için her zaman büyük bir gayret ve çaba sarf ettik. Özellikle OSB’mizin İmişehir’de yer alan 4,8 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan 1. Gelişme Bölgesine sanayicilerimizin büyük bir ilgisi var. Doğalgazın ilk kez kullanıldığı bu bölgemizde, ilk tahsis yaptığımız yerlerdeki tesisler hızla üretime başladılar. Şu anda bölgede çok sayıda fabrikanın inşaatı sürüyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl içinde çok sayıda işletmenin üretime geçerek ilimiz ihracatına ve istihdamına ciddi ölçüde katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Son 4 yılda, 88 yatırıma 1,6 milyon metrekare yer verdik
Bugünün Eskişehir ekonomisinde temel itici gücün sanayi sektörü olduğunu belirten Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB’de son 4 yıl içinde ciddi ölçüde arsa tahsisi gerçekleştirdik. Bu kapsamda son 4 yılda mevcut OSB’den 31 yatırımcıya 546 bin metrekare, 1. Gelişme Bölgesinde ise 57 yatırımcıya 1 milyon 120 bin metrekare olmak üzere, toplamda 88 yatırımcıya 1 milyon 666 bin metrekare yer tahsisi gerçekleştirdik. Son 4 yıldaki tahsis edilen bu alanın büyüklüğü 233 futbol sahası büyüklüğünde olup, en az 7 bin kişiye yeni iş imkânı sağlayacaktır. 31,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan Eskişehir OSB’nin halen 20 milyon metrekaresi yatırımcılara tahsis edilmiş durumda olup, gelen her büyüklükteki yatırım yeri taleplerini karşılayabilecek rezerv alanlarımızın bulunduğunu belirtmek isterim. Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman sanayicilerimizin yanında olduk. Onların tüm isteklerini dinliyor ve elimizden gelen her konuda kendilerine yardımcı olmak için çalışıyoruz. Üretim yapıp, katma değer üreten, ihracat ve istihdam ortamı sağlayan yerli veya yabancı tüm yatırımcılara kapımız sürekli açık. Kendilerine tüm işlerinde her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Yatırım teşviklerinden azami oranda yararlanmaları konusunda gerekli desteği sağlıyoruz. Güçlü bir Eskişehir ekonomisi ve sanayisi için, OSB’de halen sürmekte olan yatırımlarımızı bu yıl içinde sırayla devreye almayı planlıyoruz. Aynı şekilde Eskişehir OSB’ye yeni sanayi yatırımlarını kazandırmak ve insanlarımıza yeni iş sahaları açmak konusundaki çalışmalarımızın, bu yılda artarak süreceğini bir kere daha dile getirmek isterim” diye konuştu.

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